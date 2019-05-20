تبدأ بالاقتصاد.. لماذا تواجه "صفقة القرن" إمكانية الفشل؟

قال مصدر أمريكي مسؤول لـCNN أنه سيتم الكشف عن خطة الرئيس دونالد ترامب المنتظرة للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين التي تُعرف بـ"صفقة القرن"، عندما يعقد مؤتمرا اقتصاديا دوليا بالبحرين في 25 و26 يونيو لتشجيع الاستثمار بالضفة الغربية وغزة. وأشار المصدر إلى أن الجزء الأول من الخطة يبدأ بالاقتصاد، مضيفا أن الخطة ستتضمن 4 عناصر وهي: البنية التحتية، والصناعة، والتمكين والاستثمار في الشعوب، بالإضافة إلى الإصلاحات الحكومية، وذلك من أجل خلق بيئة جاذبة للاستثمار بالمنطقة.

نشر الاثنين ، 20 مايو / أيار 2019