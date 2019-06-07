اُعتقل في الـ13 من عمره.. مراهق سعودي يواجه عقوبة الإعدام

عندما كان عمره 10 سنوات، قاد مرتجى قريريص احتجاجات من أجل حقوق الأقلية الشيعية في المملكة العربية السعودية، واعتقلته السلطات السعودية عندما كان عمره 13 عاما، واستغرق الأمر 4 سنوات بعد اعتقاله لتوجيه اتهامات إليه منها الانضمام لمنظمة إرهابية. والآن، أصبح عمره 18 ويواجه إمكانية الحكم عليه بالإعدام بعدما طالبت النيابة بتلك العقوبة. ويأتي ذلك بعد أقل من شهرين من إعلان السلطات السعودية تنفيذ أحكام بالإعدام على 37 شخصا، أغلبهم من الشيعة بحسب منظمات حقوقية.

نشر الجمعة ، 07 يونيو / حزيران 2019