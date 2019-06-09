العصيان المدني في السودان.. والهدف: "الإطاحة بالمجلس العسكري"

دعا تجمع المهنيين السودانيين، وهي منظمة جامعة تضم الأطباء والمحامين والصحفيين الذين قادوا العديد من المظاهرات التي أطاحت بالرئيس السوداني السابق، عمر البشير، إلى “العصيان المدني” في جميع أنحاء السودان ابتداءً من الأحد. وفقًا لبيان صادر عن التجمع، السبت، فإن هدف حملة العصيان المدني هو "الإطاحة بمجلس الانقلاب العسكري ونقل السلطة إلى سلطة انتقالية مدنية وفقًا لإعلان الحرية والتغيير"، وقال التجمع إن العصيان المدني يعني عدم العمل و“العصيان العام بالدولة المدنية“.

نشر الأحد ، 09 يونيو / حزيران 2019