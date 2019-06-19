أعلنت أغنيس كالامارد، محققة الأمم المتحدة الخاصة بالإعدام خارج نطاق القضاء، الأربعاء، أن المملكة العربية السعودية هي "المسؤولة عن القتل العمد لخاشقجي"، ورغم عدم توصل تقريرها إلى أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن يتحمل المسؤولية، دعا التقرير إلى فرض عقوبات على ولي العهد وأصوله الشخصية خارج المملكة "إلى حين تقديم أدلة تظهر وتؤيد أن لا علاقة له في هذا الإعدام". بينما اعتبر وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير أن التقرير يتضمن تناقضات واضحة وادعاءات لا أساس لها.

نشر الأربعاء ، 19 يونيو / حزيران 2019