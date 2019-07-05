خرج المواطنون السودانيون في مسيرات حاشدة للاحتفال باتفاق تقاسم السلطة الذي وقع في وقت متأخر من مساء الخميس، بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير. وأعلن مبعوث الاتحاد الأفريقي بالسودان محمد الحسن ولد لبات، أن المجلس العسكري وتحالف المعارضة “اتفقا على مجلس سيادي بالتناوب بين الجيش والمدنيين لمدة 3 سنوات قادمة أو لفترة أطول بقليل“. “كما اتفقوا على تشكيل حكومة مدنية.” وبحسب الاتفاق فإنه سيجرى تحقيق مستقل في أعمال العنف التي وقعت مؤخرا في السودان.

نشر الجمعة ، 05 يوليو / تموز 2019