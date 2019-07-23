بـ"البلدوزر" ومتفجرات.. إسرائيل تهدم منازل فلسطينيين بالقدس

تحركت جرافات ومئات الجنود الإسرائيليين إلى قرية صور باهر الفلسطينية لهدم العشرات من الشقق والمنازل - بعضها مأهول، وبعضها لا يزال قيد الإنشاء. تقع المنازل المعنية في المنطقة المعروفة باسم "المنطقة أ" بموجب اتفاقيات أوسلو، ويقول الفلسطينيون إن هذا يعني أنهم يحكمون هذه المنطقة وأن إسرائيل ليس لها الحق في هدمها.إسرائيل ترى الأمر بطريقة مختلفة. إذ قضت المحكمة العليا في البلاد بأن تستلزم الحصول على تصاريح من القائد العسكري الإسرائيلي بسبب قربها من الجدار الأمني.

نشر الثلاثاء ، 23 يوليو / تموز 2019