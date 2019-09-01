آثار القذائف الإسرائيلية بعد عملية حزب الله في أفيميم

كشف أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية، الأحد، أن العملية التي نفذها حزب الله ضد دورية أمنية قرب موقع أفيفيم، لم تسفر عن سقوط إصابات، وذلك بعد أن أعلن حزب الله أن العملية أدت إلى “قتل وإصابة” من كان في المدرعة الإسرائيلية. وتابع قائلا: “رد جيش الدفاع على العملية التي نفذها حزب الله باستهداف الخلية التي أطلقت الصواريخ المضادة للدروع بالإضافة إلى إطلاق نحو 100 قذيفة مدفعية باتجاه مصادر النيران في جنوب لبنان. كما نفذت مروحيات حربية غارات على أهداف أخرى“.

نشر الأحد ، 01 سبتمبر / ايلول 2019