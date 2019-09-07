مدارس الرقة تفتح أبوابها بعد تأهيلها من الدمار وقت داعش

بدأت لجنة التربية والتعليم في مدينة الرقة السورية، بفتح باب التسجيل أمام الطلاب والمدرسين للالتحاق بالمدارس مع بداية العام الدراسي الجديد 2019-2020، وذلك بعد أن قامت اللجنة بإعادة ترميم وتأهيل غالبية المدراس التي كانت قد تعرضت للدمار أثناء المعارك ضد تنظيم داعش، وأوضح نائب رئيس لجنة التربية والتعليم في مدينة الرقة، أن اللجنة تعمل الآن على ترميم المرافق الصحية في المدارس وتفعيل عدد منها خصوصاً المدارس الثانوية، إضافة إلى تأمين كامل المتطلبات المدرسية.

نشر السبت ، 07 سبتمبر / ايلول 2019