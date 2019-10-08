"نريد وطناً نعيش فيه".. عراقيون يظهرون سخطهم من أوضاع بلادهم

أمر رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي بسحب القوات العسكرية من حي الصدر ببغداد، الاثنين، قائلاً إن الضباط القياديين المسؤولين عن استخدام "القوة المفرطة" ضد المتظاهرين سيحاسبون. ويأتي الاعتراف النادر بالمسؤولية بعد أيام من اندلاع الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية اللواء سعد معان في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون الحكومي، الأحد، إن 104 أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب أكثر من 6 آلاف آخرين في احتجاجات شهدها العراق الأسبوع الماضي.

نشر الثلاثاء ، 08 أكتوبر / تشرين الأول 2019