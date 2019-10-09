أدان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أعمال العنف الأخيرة ضد المتظاهرين في العراق، وقال إن المخالفين يجب أن يحاسبوا. مرتضى الذي يبلغ من العمر 20 عامًا فقط، ويدرس طوال ساعات الليل للحصول على درجة في العلوم السياسية تزامناً مع عمله خلال النهار، قُتل في اليوم الأول من المظاهرات التي تشهدها البلاد. تعهدت والدته بأنها سوف تستمر من حيث توقف، وبأنها سوف تستخدم صوتها عوضاً عن صوت ابنها الذي سُلب منها. مراسلة CNN أروى دامون تسلّط الضواء على حادثة القتل المفجعة.

نشر الأربعاء ، 09 أكتوبر / تشرين الأول 2019