"سباق سيطرة" بين سوريا وتركيا.. وترامب يفرض عقوبات على أنقرة

سعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، إلى تبني موقف أكثر تشدداً من تركيا عبر فرض عقوبات جديدة في الوقت الذي تتوغل فيه تركيا في عمق الشمال السوري. وطلب ترامب من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فرض وقف فوري لإطلاق النار وطلب منه التفاوض مع القوات الكردية. من جانبه قال نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس إنه سيسافر قريباً إلى تركيا للمساعدة في التوسط في نوع من وقف إطلاق النار بين تركيا وسوريا والقوات الكردية التي انحازت إلى النظام السوري بعد انسحاب القوات الأمريكية.

نشر الثلاثاء ، 15 أكتوبر / تشرين الأول 2019