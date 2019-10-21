أكراد يرمون الخضار الفاسدة على القوات الأمريكية المنسحبة

ترك قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسحب القوات الأمريكية من سوريا، الكثير من السوريين والأكراد في حالة من الغضب. عند عبور قافلة القوات الأمريكية في طريقها للخروج من الحدود السورية والمغادرة إلى العراق، قام الأشخاص المتجمعون بالقاء بطاطا وخضار فاسدة عليهم احتجاجاً على انسحابهم. حيث قام بعض الأشخاص بتوجيه الإهانات للقوات المنسحبة وهم داخل مركباتهم. في حين اقترب موعد انتهاء الاتفاق الذي تم التوصل إليه بخصوص وقف إطلاق النار بين تركيا وسوريا والذي ينتهي يوم الثلاثاء.

نشر الاثنين ، 21 أكتوبر / تشرين الأول 2019