رُغم استقالة الحكومة... المتظاهرون يسدون جسور دجلة في بغداد

تواصلت الاحتجاجات بالعراق يوم السبت رُغم استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي رسميًا. لا يطالب المتظاهرون باستقالة رئيس الوزراء فحسب ليصبح ضحية سياسية، ولكن الحكومة والنظام السياسي بأكمله، وذلك لإحداث التغيير. المحتجون يقولون إنهم سئموا من الفساد والمسؤولين الذين يخدمون مصالحهم الخاصة فقط، ويدعمون السياسة الطائفية المثيرة للانقسام في البلاد. ويسعى المتظاهرون إلى إغلاق أكبر عدد من الجسور العابرة لنهر دجلة لإعاقة الحركة في جميع أنحاء العاصمة بغداد، من أجل الضغط على الحكومة.

نشر السبت ، 30 نوفمبر / تشرين الثاني 2019