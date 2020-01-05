استعدادات القوات الأمريكية قبل التوجه إلى الشرق الأوسط

بدأت قوات المارينز الأمريكية استعداداتها للتوجه إلى الشرق الأوسط، ويظهر الفيديو الجديد جنود الجيش الأمريكي يشحنون العتاد للتوجه جوا من ولاية كارولينا الشمالية إلى الشرق الأوسط في طائراتهم. وأكد البنتاغون في وقت سابق أن حوالي 2800 جندي من الفرقة 82 المحمولة جواً في طريقهم إلى الشرق الأوسط الآن، وذلك مع تصاعد التوترات مع إيران في أعقاب الغارة الجوية التي أسفرت عن مقتل قاسم سليماني. وسيذهب الجنود الامريكيون الإضافيون إلى الكويت أولا، ثم سيحدد القادة العسكريون أماكن انتشارهم.

نشر السبت ، 04 يناير / كانون الثاني 2020