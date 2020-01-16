قال تقرير للأمم المتحدة إن ما يقرب من 350 ألف شخص معظمهم من النساء والأطفال فروا من منازلهم في شمال غرب سوريا بسبب العنف “المتصاعد“. وفر 284 ألف شخص على الأقل في شهر ديسمبر كانون الأول الماضي وحده وفقًا لتقرير منفصل من مكتب الأمم المتحدة. بالإضافة إلى 400 ألف شخص يُقدر أنهم فروا من العنف في الفترة من مايو أيار إلى أغسطس آب عام 2019. محافظة إدلب الواقعة في شمال غرب سوريا يقطنها أكثر من 3 ملايين سوري، والحكومة السورية وداعموها الروس يستهدفون المنطقة بشكل روتيني.

نشر الخميس ، 16 يناير / كانون الثاني 2020