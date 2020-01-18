لقطات من اشتباكات عنيفة بين المحتجين وقوى الأمن اللبناني

شهدت العاصمة اللبنانية بيروت، اشتباكات بين محتجين وقوى الأمن ما أدى إلى إصابة أكثر من 165 جريحا، وفقا لما ذكره الصليب الأحمر اللبناني. وقد وصف رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، سعد الحريري، الاشتباكات التي شهدتها العاصمة، بيروت، السبت بـ"المشهد المجنون والمشبوه والمرفوض" من جانبه، طلب الرئيس اللبناني، ميشال عون، من وزيري الداخلية والدفاع والقيادات الأمنية المعنية الحفاظ على سلامة وأمن المتظاهرين السلميين والتصدي لأعمال الشغب وتأمين سلامة الأملاك العامة والخاصة وفرض الأمن.

نشر السبت ، 18 يناير / كانون الثاني 2020