جانب من المواجهات العنيفة بين المحتجين وقوى الأمن اللبناني

شهدت مناطق عدة وسط العاصمة اللبنانية، بيروت، استمرارا للاشتباكات بين المتظاهرين وقوى الأمن لليوم الثاني، وأعلن الصليب الأحمر اللبناني عن إصابة 80 شخصا بهذه الأحداث. فيما شهدت العاصمة اللبنانية مساء السبت اشتباكات بعد مهاجمة عدد من المحتجين، قوات مكافحة الشغب في محيط البرلمان، بالعاصمة بيروت، وفقا لوكالة الأنباء اللبنانية وقد استخدمت قوات الأمن خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود. أصيب العديد من المتظاهرين في وقت سابق في احتجاجات مماثلة في "أسبوع الغضب".

نشر الأحد ، 19 يناير / كانون الثاني 2020