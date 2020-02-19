أطفال نازحون في سوريا يواجهون البرد القارس في حلب

تشرد أكثر من 500 ألف طفل بسبب أعمال العنف الكثيفة في شمال غرب سوريا منذ 1 ديسمبر/ كانون الأول 2019، مع مكوث الآلاف من الأطفال وعائلاتهم في خيام وفي الهواء الطلق وسط طقس بارد جداً وأمطار.

ومنذ بداية العام، قُتل وأصيب 77 طفلاً على الأقل جراء تصاعد العنف في المنطقة.

وأدت الأمطار الأخيرة والثلوج والطقس شديد البرودة إلى تفاقم الظروف القاسية، مما زاد من ضعف العائلات والأطفال النازحين وتفاقم حاجتهم إلى المساعدة الإنسانية العاجلة فضلاً عن الخدمات الأساسية.