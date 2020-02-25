ما الأحداث التي شكلت رئاسة مبارك.. وكيف انتهى حكمه؟

لفهم حسني مبارك عليك أن تبدأ هنا، مع سلفه أنور السادات، الذي وقع عام 1979 معاهدة كامب ديفيد للسلام مع إسرائيل. هذه المصافحة في حديقة البيت الأبيض أغضبت المتطرفين من المسلمين، الذين اعتقدوا أن السادات باع المصالح العربية في جميع أنحاء المنطقة. احتجاجاً على ذلك، قطعت العديد من الحكومات العربية الوسطية العلاقات الدبلوماسية مع مصر.

بعد مرور عامين ونصف، بينما كان الرئيس السادات يحضر عرضًا عسكريًا وجانبه يجلس حسني مبارك، الذي كان حينها نائب الرئيس، ثأر المتطرفون من المسلمين في الجيش.

اغتيل السادات. وأصيب مبارك، لكنه نجا، ليؤدي اليمين الدستورية كرئيس في أكتوبر 1981.

نشأ مبارك في دلتا النيل، وتخرج من كلية القوات الجوية المصرية، وتسلق بسرعة في صفوفه. عندما دخلت مصر وإسرائيل الحرب عام 1973، كان قائد القوات الجوية. وجعلته براعته العسكرية بطلا قوميا.

عندما وصل إلى السلطة، كانت مصر منبوذة من العالم العربي لتوقيعها اتفاق السلام مع إسرائيل. دخل مبارك في إجراءات دبلوماسية، وسرعان ما حسّن العلاقات مع جيرانه العرب.

مبارك: "عندما تفكر في السلام، فإن هذا ليس شيئًا مستحيلًا، إنه هدية للشعب، للإنسان".

ولقرابة 30 عامًا، كان مبارك ضيفًا دائمًا على الرؤساء الأمريكيين. فقد كان حليفا للغرب في جهود لاحتواء القاعدة. وتعاون مبارك في الجهود الأمريكية المتكررة للتوسط في صفقات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين. هنا مع الرئيس رونالد ريغان.

مبارك: إن ممارسة حق تقرير المصير لا يمكن إنكارها على الشعب الفلسطيني.

تقرير المصير في مصر، رغم ذلك، كان مسألة أخرى. أعيد تأكيد رئاسة مبارك 3 مرات في الاستفتاء الرئاسي، لكن بموجب القانون، لم يُسمح لأي شخص آخر بالترشّح. وبعد ضغوط أمريكية، أجريت انتخابات يفترض أنها مفتوحة في عام 2005، لكن اشتكى المراقبون الدوليون من أن عملية الاقتراع مزورة. بعد الطعن في نتائج الانتخابات، تم إلقاء القبض على الشخص الثاني الذي حصل على الأصوات ووجهت إليه تهمة التزوير وحُكم عليه بالسجن 5 سنوات مع الأشغال الشاقة. تلك العقوبة منحت حكومة مبارك توبيخًا قويًا من البيت الأبيض.

البديل، كما ألمحت حكومة مبارك، هو الفوضى. وتاريخ مصر المؤلم من الهجمات الإرهابية يعني عدم ترك سوى القليل للخيال. من الأقصر في عام 1997 عندما تم ذبح أكثر من 60 شخصًا، معظمهم من السياح، إلى مدينة شرم الشيخ في عام 2005، حيث قتل 88 شخصا.

مثل القطط، بدا أن لدى مبارك 9 أرواح. فقد نجا من محاولات اغتيال متعددة، بما في ذلك هجوم من قبل متطرفين إسلاميين على موكبه أثناء زيارته لإثيوبيا عام 1995.

عندما تولى مبارك السلطة عام 1981، ورث دولة مزقتها الخلافات الاقتصادية والسياسية. المثاليون الإسلاميون والراديكاليون أرادوا دولة إسلامية. بينما أراد المعتدلون العلمانيون ديمقراطية على النمط الغربي.

وبعد سقوط صدام حسين في العراق، أجبر ضغط أمريكي مبارك على التغيير على مضض: المزيد من حرية التعبير. والسماح للصحف بنشر مقالات تنتقد الحكومة، وإصلاحات اقتصادية جلبت نموا اقتصاديا قويا.

لكن هذه المقابلة من عام 1981 قد تقدم تلميحًا إلى نهج مبارك الحذر في التغيير.

مبارك: انظروا إلى ما حدث في فنزويلا، كما أعتقد، وفي المغرب والجزائر وتونس. لقد حاولوا إجراء إصلاحات صعبة. الناس كائنات بشرية. لم يقبلوا بها. أو أنهم لم يستطيعوا القبول بها.

انتهت رئاسة حسني مبارك خلال الثورة المصرية عام 2011 عندما أجبر على ترك منصبه. ليتخلى أخيرًا عن سيطرته الطويلة على الشعب المصري. كانت الثورة لحظة حاسمة ليس لمصر فقط، ولكن للعالم العربي.