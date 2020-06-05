مهنة ورثها عن أجداده.. "أبو صلاح" صانع الأسنان الذهبية في خيام سوريا

نصب خيمته في حي الخشمان شرق مدينة الحسكة شمال شرقي سوريا منذ أكثر من 7 أشهر، مفترشا عدته من المبارد الحديدية وأدوات حفر الأسنان وسكاكين الشمع من الأدوات التي يستخدمها في مهنة تلبيس وتركيب الأسنان الاصطناعية لمن فقد أسنانه أو لمن يريد أن يلبس أحد أسنانه بالذهب أو الفضة.

أبو صلاح أربعيني من مدينة ريف حلب الشرقي، يعمل في هذه المهنة التي برع فيها وتوارثها عن والده وجده لتكون مصدر رزق له ولعائلته، يقول أبو صلاح إن ثقافة تركيب الأسنان الذهبية والفضية لم تعد موجودة، وهذا ساهم في ضعف عمله، إضافة إلى ارتفاع سعر الذهب والفضة، والذي يستعيض عنها بمادة البلاتين غير القابلة للصدأ والتي يرغب بها أغلب زبائنه، وبأسعار تنافس أسعار المخابر والأطباء، خاصة في ظل تردي الوضع الاقتصادية في المنطقة وهو السبب الرئيسي الذي جعل مهنتهم قائمة إلى هذا اليوم.