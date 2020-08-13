كوشنر يرفض تحديد المدة التي ستعلق فيها إسرائيل ضم أراضي الضفة الغربية

أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عند سؤاله عما إن كانت إسرائيل ستسمر في تعليق خطتها بضم أجزاء من الضفة الغربية، بأن التعليق سيستمر مؤقتاً، وأن التركيز الإسرائيلي سينصب على استغلال الفرصة التي تكشفت من اتفاقية “التطبيع الكامل” مع الإمارات.

وعند سؤال كوشنر: ما هي المدة المؤقتة، لأنك قلت إن الأمر قد يستغرق وقتًا طويلاً، وهل حصلت على ضمانات بأنه سيلتزم بذلك؟” رد المستشار الرئاسي: في فترة ما بين وقت طويل وقصير، هذا هو معنى "مؤقت".

بعد الضغط عليه بشأن المدة "المؤقتة"، تهرب كوشنر مرة أخرى من التفاصيل، وقال: مناقشاتنا مع رئيس الوزراء كانت مكثفة للغاية على مدى السنوات الثلاث الماضية. لدينا ثقة كبيرة بين إسرائيل وأمريكا، لقد فعلنا الكثير من الأشياء التاريخية معًا.

وتابع كوشنر: شعب إسرائيل يثق في الرئيس ترامب لاتخاذ القرارات الصحيحة التي تصب في مصلحة أمن إسرائيل وازدهارها. أعتقد أنهم لن يتخذوا أي إجراء للمضي قدمًا ما لم يكن لدينا تفاهم بين أمريكا وإسرائيل على أن هذا هو الإجراء الصحيح في الوقت المناسب، ومرة ​​أخرى ليس الأمر ثنائيًا للمضي قدمًا أو لا.

وأضاف: أعتقد أن هذا أمر سيتم مناقشته في وقت ما في المستقبل، ولكن اليوم هو يوم عظيم. هذا تقدم كبير. هذا تغيير لقواعد اللعبة.

