أول كفيفة تترشح للانتخابات البرلمانية في الأردن تثير ردود فعل متباينة

أثار قرار الترشح للشابة الأردنية روان بركات في العاصمة عمان لانتخابات مجلس النواب الأردني المقبلة ردود فعل، حيث لقي القرار من جهة أصداء إيجابية لدى الكثيرين وخاصة بين الشباب.

ولكن قرار روان بركات في الترشح للانتخابات التشريعية التي ستجري في العاشر من شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل عام 2020 لم يلق قبولا من جهة أخرى لعدد من الأردنيين، مبررين ذلك بأنها غير قادرة على تولي مهامها في حال فوزها في الانتخابات النيابية لأنها كفيفة.

إلى ذلك أكد خبراء حقوقيون على أن التنمر يعود للصورة النمطية التي يتخذها الأفراد عن ذوي الاحتياجات الخاصة وأعربوا عن حزنهم وقلقهم من تجذر وتفشي تلك الصورة في مجتمعاتنا، مشيرين إلى أن من حق هذه الشريحة المشاركة بالانتخابات وصنع القرار لأنهم جزء لا يتجزأ من المجتمع.