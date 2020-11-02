(CNN)-- أفادت وكالة الأنباء التركية الرسمية (أناضول) أن طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات، تم إنقاذها من مبنى سكني منهار في مدينة إزمير التركية، بعد الزلزال القوي الذي ضرب البلاد، الجمعة.

وتم إنقاذ الفتاة، التي حددت هويتها السلطات على أنها إليف برينسك، صباح الاثنين، بعد أكثر من 65 ساعة من وقوع الزلزال المدمر. وقال وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، إن والدة إليف واثنين آخرين تم إنقاذهم في وقت سابق، لكن لسوء الحظ توفي أحد أشقاء إليف.

جاءت أخبار الإنقاذ بعد ساعات فقط من العثور على طفلة أخرى على قيد الحياة تحت الأنقاض وإخراجها بأمان من قبل فرق الإنقاذ. وقالت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية إن الطفلة إيديل سيرين البالغة من العمر 14 عامًا تم إنقاذها بعد أن قضت أكثر من 58 ساعة محاصرة تحت مبنى منهار.

وأظهر مقطع فيديو التقط بالهاتف اللحظة الدرامية لإنقاذ إيديل، حيث يمكن سماع عشرات المتفرجين وهم يهتفون بحماس بعد إخراجها من بين الركام. وقالت الأناضول إن الفتاة تلقت الإسعافات الأولية في مكان الحادث قبل نقلها إلى مستشفى محلي.