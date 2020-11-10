(CNN)-- كان صائب عريقات رجلاً ذا مهمة مستحيلة، لكنها مهمة لم يبتعد عنها على الإطلاق. كان رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية لعقود، ومسؤولاً عن إيجاد أرضية مشتركة مع إسرائيل من شأنها أن تؤدي إلى اتفاق سلام، وإلى حل الدولتين.

ولد في القدس، وتعلم في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. انضم عريقات إلى العمل السياسي في حركة فتح، واقترب من زعيمها ومؤسسها ياسر عرفات. ورغم اعتباره أحد المتعصبين في البداية، إلا أن عريقات حظي باحترام أولئك الذين جلسوا مقابله.

كان عريقات جزءًا حاسمًا من اتفاق أوسلو، حين بدا أن إنهاء النزاع الإسرائيلي الفلسطيني غير ممكن، ولم يبد أنه هدف سهل المنال. ولكن مع مرور السنوات وتوالي التطورات زمنياً، وجد عريقات نفسه فوق أرضية مشتركة صغيرة، بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وقائديهما، بنيامين نتنياهو ومحمود عباس، اللذين انزعجا بشدة من بعضهما. لكن عريقات لم يتزحزح أبدًا عن هدفه، حتى عندما كانت المسافة أكبر.

عندما كشف الرئيس دونالد ترامب النقاب عن خطة البيت الأبيض للسلام في الشرق الأوسط، تم رفضها بشكل قاطع من قبل الفلسطينيين والعالم العربي. ولم يرد عريقات والقيادة الفلسطينية أي مشاركة في رؤية ترامب. ولكن في غضون أشهر، وجد عريقات نفسه خارج الصورة، مع تطبيع إسرائيل العلاقات مع الإمارات أولاً، وبعد أسابيع، مع البحرين.

لقد ظل يجادل بقوة حول أهمية وضرورة حل الدولتين. كانت مهمته الأكثر أهمية، مهمة بقيت غير مكتملة طوال حياته.