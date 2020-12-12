يطلق اسم “عاصمة الخزف التونسي” على مدينة نابل الكائنة شمال شرقي تونس، لشهرتها بصناعة الفخار، حيث تُتوارث حرفة صناعة الفخار داخل العائلات، وداخل الورشات.

عادة ما يجلس الحرفي وراء طاولة، يعتليها ما يعرف بالدولاب الدائري وهو الآلة الأساسية في فن صناعة الفخار. يُوضع فوقه الطين في شكل قالب ويشرع الحرفي في تدوير الدولاب بساقه ومعالجة الطين بيديه بخفة ورشاقة.

وما هي إلا لحظات حتى يبدأ شكل الأنية المراد صناعتها في البروز. وتلقى الأوان الفخارية إقبالا كبيرا من جانب التونسيين والأجانب، لما لها من منافع صحية، فالفخار يساعد على الطهي الجيد للأطعمة ويحافظ على حرارة الطعام لفترة زمنية طويلة.