من شتى الأحياء يقصد أهالي رام الله مطحنة السبعيني حسام خلف، المعروف بأبو إياد، وهو أحد أبناء صالح خلف الذي أسس أول مطحنة في مدينة رام الله قبل 80 عاماً.

ويسعى أبو إياد للإبقاء على السمعة الشهيرة للمطحنة، التي باتت أحد أبرز معالم رام الله القديمة. يرتادها الزبائن من مختلف قرى المدينة، فمن خلال جدرانها القديمة ورفوفها التقليدية وروائح الأعشاب النفاذة في الأرجاء ترتسم أبرز ملامح مطحنة أبو إياد التي تأسست في مدينة رام الله عام 1940، وحافظ عليها الأبناء، محتفظين بالاسم ذاته والمكان والأدوات والماكينات.