شاهد.. فلسطينية تصنع السجّاد اليدوي لتدرس الطب

بدأت الشابّة مرام الحاج أحمد البالغة من العمر 22 عاما العمل بعدما عجزت أسرتها عن توفير المعدات الطبية اللازمة لإتمام مساقاتها الدراسية، نظرا للظروف الصعبة التي يعيشها قطاع غزّة، وتوضح "مرام" التي تدرس تخصص طب الأسنان بجامعة الأزهر في غزة، أنها بدأت هذا العمل، من خلال متابعة الفيديوهات عبر شبكة الإنترنت، وتشير "مرام" إلى أن أبرز احتياجاتها بالإضافة للرسوم الدراسية، هي مستلزمات تكميلية ومعدّات طبية ومصروف يومي، هذا ويعاني طلبة الجامعات في قطاع غزّة عموما من أوضاعا صعبة، تحد من قدرة الكثير منهم على دفع الرسوم الدراسية-المصدر: (وكالة A24) .