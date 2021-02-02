شاهد لحظة إطلاق إيران صاروخ بـ "أقوى" محرك

زعمت إيران أنها اختبرت بنجاح محرك الصاروخ "الأقوى" الذي يعمل بالوقود الصلب خلال عملية إطلاق قمر صناعي، حسبما أفاد التلفزيون الحكومي الإيراني.

وأظهرت لقطات فيديو باستخدام عدة كاميرات وبثها التلفزيون الحكومي الإيراني لحظة الإطلاق، لكن التقرير لم يذكر مكان وموعد إطلاق القمر الصناعي.

وقال أحمد حسيني، المتحدث باسم منظمة الفضاء الإيرانية ، إن "الاختبار ساعد إيران في الوصول الى انتاج أقوى محرك يعمل بالوقود الصلب بقوة دفع تزيد عن 750 طنًا ويمكن إطلاقه من منصة إطلاق متنقلة"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا."

وذكرت وكالة تسنيم للأنباء، الاثنين، أن الصاروخ الذي أطلق عليه اسم "زول جانه"، يمكنه حمل أقمار صناعية يصل وزنها إلى 220 كيلوغرامًا إلى مدار 500 كيلومتر فوق الأرض.

هذه ليست المرة الأولى التي تحاول فيها إيران وضع قمر صناعي في المدار بنجاح.

أفادت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء، في أبريل / نيسان 2020 ، أن الحرس الثوري الإيراني نجح في وضع القمر الصناعي "نور" في مداره.

من جهته قال وزير الدفاع الإيراني، العميد أمير حاتمي، الإثنين، إن "إيران أثبتت قدرتها المحلية في العلوم والتكنولوجيا المتقدمة التي تحتكرها القوى العلمية والتكنولوجية الكبرى في العالم". بحسب ما ذكرته وكالة "إرنا."