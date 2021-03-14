أطفال سوريا بعد عقد من الحرب.. حقائق وأرقام

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—كشف تقرير للأمم المتحدة حول الوضع المأساوي الذي يعيشه الأطفال في سوريا وما خلفه عقد من الحرب من تأثير مدمر على الأطفال في سوريا وفي دول الجوار.

عكس التقرير أن هنالك ما يزيد عن 6 ملايين طفل في سوريا بحاجة إلى المساعدة، إذ تضاعف عدد الأطفال الذين يعانون من عواقب صحية ونفسية خلال العام الماضي. فقد بلغ عدد الأطفال الذين حرموا من التعليم ولا يذهبون إلى المدرسة نصف المليون طفل، كما أن واحدة من كل 3 مدارس داخل سوريا لم تعد صالحة للاستخدام نتيجة الدمار أو لاحتوائها لإيواء عائلات نازحة أو أغراض عسكرية.