اعتقلت قوات الأمن العراقية المحلل السياسي إبراهيم الصميدعي من منزله ببغداد في ساعة متأخرة من مساء الجمعة بتهمة “إهانة السلطات العامة علنا“، بحسب بيان أصدره مجلس القضاء الأعلى العراقي، يوم السبت.

وجاء في البيان أن مذكرة توقيف الصميدعي صدرت عن محكمة تحقيق الكرخ في بغداد بموجب المادة 266 بتهمة إهانة “المؤسسات الرسمية” باستخدام “عبارات سيئة” تقول إنها “تتجاوز حدود حرية التعبير“.

قد يواجه الصميدعي، المعروف بانتقاده لحكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، عقوبة السجن لمدة تصل إلى 7 سنوات وفقًا للقانون العراقي.

ولم تتمكن CNN من تحديد ما إذا كان قد حصل على تمثيل قانوني أم لا.