كاميرا CNN تقف على خط المواجهة بساحة المعركة في اليمن

في اليمن، يمكن أن تشكل الاشتباكات العنيفة بآخر معقل كبير في الشمال للحكومة المعترف بها دوليًا نقطة تحول في الصراع الدامي المستمر منذ 6 سنوات.

أصبحت مدينة مأرب الغنية بالنفط الآن في قلب تصعيد عسكري من قبل الحوثيين المدعومين من إيران الذين يحاولون بسط سيطرتهم على البلاد إلى الشرق من خلال حملة مدمرة من الهجمات الصاروخية والطائرات بدون طيار على كل من اليمن والمملكة العربية السعودية.

وتقول القوات الحكومية المدعومة من السعودية إن قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن بإلغاء تصنيف ترامب للحوثيين كمجموعة إرهابية، الذي انتقد على نطاق واسع، شجع الجماعة المتمردة.

وتمكن نيك روبرتسون، مراسل شبكة CNN من الوصول إلى خط المواجهة في مأرب، حيث تشتعل معركة السيطرة على المدينة.