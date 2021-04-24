بسبب ظروف كورونا.. زيادة أعداد موائد إفطار الفقراء في تونس

درصاف اليعقوبي، ناشطة في المجتمع المدني ورئيسة جمعية المساندة بحي هلال، الحي الشعبي الفقير والمتاخم للعاصمة تونس. بدأت “درصاف” مع عدد من النساء المنتميات للجمعية ومنذ قرابة تسع سنوات إعداد الطعام وتنظيم موائد إفطار للعائلات المعوزة والمحتاجين من سكان الحي، ولكن هذه السنة وبسبب الوباء عملت “درصاف” على توفير وجبات الإفطار والسحور وتوزيعها على المنتفعين الذين يبلغ عددهم 240 شخصًا. وأكّدت “درصاف” أن عدد المقبلين على الوجبات الغذائية يشهد ارتفاعاً مقارنة بالسنوات الماضية، بسبب الأوضاع المزرية الذي خلفها الفقر والبطالة نتيجة لجائحة فيروس كورونا، فضلاً عن عدم اهتمام الدولة بهذه الفئة، على حد قولها.