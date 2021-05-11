شاهد.. غارة جوية إسرائيلية تقتل 3 من قادة سرايا القدس

أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، الثلاثاء، عن مقتل ثلاثة من قادتها الميدانيين إثر غارة جوية إسرائيلية على غزة.

وحدد هويتهم على أنهم سامح فهيم المملوك (34 عاما) مسؤول الوحدة الصاروخية في المنطقة الشمالية، ومحمد يحيى أبوعطا (30 عاما)، وكمال تيسير قريقع (34 عاما) وهما من القادة الميدانيين بالوحدة الصاروخية في لواء غزة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي عن عملية القتل، قائلا إنها عملية مشتركة للجيش الإسرائيلي ووكالة المخابرات.

وقال بيان الجيش الإسرائيلي إن مملوك استُهدف وقتل مع "نشطاء آخرين من الجهاد الإسلامي".

ووصفت حركة الجهاد الإسلامي الضربة بأنها "جريمة اغتيال جبانة".