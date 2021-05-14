تناولت الفنّانة حياة الفهد في حديثها ضمن برنامج "شربل يستقبل" قضية "البدون" الشائكة في الكويت، وقالت إنّها طرحت الحل من وجهة نظرها منذ التسعينيات، وعادت لتناول الموضوع مع اندلاع جائحة "كورونا".

ورأت أنه بات ضرورياً إيجاد حل لهذه المشكلة.وفي تصريحٍ ملفت، قالت الفهد "نحن بغنى عن الديمقراطية"، واعتبرت أنّ هذا رأي الكويتيين، في معرض حديثها عن الأزمات المستمرة بين الحكومة والبرلمان في بلادها.

وأكدت على ما قالته سابقاً بضرورة "وضع حد لتجار الإقامات"، مشيرة إلى أن "الفساد ينخر في الكويت، والحكومة أخذت خطوات مهمة في هذا المجال، ولكن ينبغي فعل المزيد"ماذا قالت عن التطبيع مع إسرائيل؟ تابعوا التفاصيل الكاملة في مقابلة خاصة لـ "سيدة الشاشة الخليجية" مع الزميل شربل راجي، عبر قناتنا على يوتيوب.