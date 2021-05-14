الأردن.. مظاهرات قرب الحدود مع إسرائيل وقرب سفارتها بعمّان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— احتشد مئات المتظاهرين على بعد مئات الأمتار من الحدود الأردنية الإسرائيلية، الجمعة، تضامنا مع الفلسطينيين وضد التصعيدات التي بدأت منذ الاثنين الماضي في القدس وغزة.

واحتشد متظاهرون في منطقة الكرامة القريبة من جسر الملك الحسين الحدودي، تضامنا مع ما وصفوه "بانتفاضة القدس والمدن الفلسطينية ضد استفزازات المستوطنين للمصلين في الحرم القدسي الشريف، والعدوان الاسرائيلي على قطاع غزة"، مطالبين "بفتح الحدود مع الاراضي الفلسطينية".

وجاءت الدعوة للخروج بمظاهرات الجمعة من قبل نشطاء أردنيين؛ دون تبني جهة سياسية أو حزبية بعينها.

وذكرت قناة المملكة الحكومية في الأردن أن أردنيين شاركوا في العاصمة، عمّان، "بوقفة احتجاجية أمام المسجد الحسيني في منطقة وسط البلد، كما يشارك اخرين في وقفة تضامنية في ساحة مسجد الكالوتي بالقرب من السفارة الإسرائيلية، وفي مدينة إربد، يشارك أردنيون في 3 مسيرات منددين بما وصفوه بـ "العدوان الإسرائيلي".