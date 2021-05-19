الأردن: مسيرة رمزية بالخيول تضامنا مع الفلسطينيين

عمّان، الأردن (CNN) -- نظمت أندية فروسية أردنية، الأربعاء، مسيرة خيول كتعبير رمزي للتضامن مع أهالي قطاع غزة والأراضي الفلسطينية، بمشاركة عشرات الخيول.

وانطلقت المسيرة من شارع المطار جنوب العاصمة عمّان، بمشاركة فرسان من نوادي الفروسية الأردنية وهواة ركوب خيل، رافقها قوات البادية الأردنية لحمايتها، إضافة إلى عدد من السيارات لبضعة كيلومترات .

واكتفى المشاركون بحمل الأعلام الفلسطينية والأردنية، دون تبني أي شعارات سياسية أو رفع لافتات .

وقال الدكتور رائد الشمري، من نادي الجواد الذهبي، إن المسيرة نُظمت تعبيرًا عن "رفض القمع للأهل في فلسطين وغزة"، بمشاركة ٥٠ فارس وخيل من الأردنيين ومن جنسيات عربية فلسطينية وسورية ومصرية .

ودعا الشمري، في تصريح لموقع CNN بالعربية، إلى تضامن كل العرب مع أهل فلسطين، ورفض التصعيد.