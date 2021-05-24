برهم صالح: حوالي 150 مليار دولار من أموال النفط سُرقت منذ غزو العراق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الرئيس العراقي برهم صالح الأحد، أن ما يقدر بنحو 150 مليار دولار من أموال النفط هُربت إلى خارج البلاد في صفقات فاسدة منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في عام 2003.

وقال صالح، في كلمة بثها التلفزيون الرسمي: “من بين ما يقرب من ألف مليار دولار من النفط المنتج منذ 2003، تم تهريب ما يقدر بنحو 150 مليار دولار من أموال النفط المسروقة من العراق.”

جاء ذلك فيما قدم الرئيس العراقي مشروع قانون استرداد الأموال الفاسدة إلى مجلس النواب العراقي.

ورأى صالح أن “مشروع القانون يسعى إلى تعزيز صلاحيات الأمة العراقية من أجل استرداد الأموال المنهوبة في صفقات فاسدة ومحاسبة الفاسدين وتقديمهم إلى العدالة“.

وتابع صالح: "الأموال المسروقة ستكون كافية لتحسين الوضع المالي للعراق بشكل كبير"، مؤكدًا أنه "لا يمكن القضاء على الإرهاب إلا من خلال تجفيف مصادر تمويله القائمة على أموال الفساد كاقتصاد سياسي عنيف".