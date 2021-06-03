قالت كارول غصن، زوجة كارلوس غصن إنها كانت تبكي حينما تكون وحيدة أثناء فترة اعتقاله في اليابان، حيث تتساءل عن مصير العائلة بعدما تغيرت بشكل مفاجئ، قائلة إنها لطالما أقلقتها فكرة أن كارلوس سيقضي بقية حياته في اليابان، مشيرة إلى أنّ هذا ما يتعمده اليابانيون بتحطيم الشخص عبر إبعاده عن عائلته.

كارول قالت خلال اطلالتها ضمن برنامج "شربل يستقبل" أن أكثر اللحظات التي عاشتها صعوبة كانت حينما اقتادوه إلى المحاكمة مربوطا بحبل، ومقيدا بالأصفاد، بينما بدا هزيلا بشكلٍ لا يصدق، مضيفة: "أذهلتني طريقة تعاملهم التي لا تليق بإنسان.."