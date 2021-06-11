دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، ردة فعل العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني بن الحسين خلال مراسم تسليم أوسمة لشخصيات أردنية، كان من بينهم طارق علاء الدين رئيس المخابرات العامة الأسبق والذي سار من أمام الملك دون الانتباه للملك، وهو الأمر الذي قابله الملك عبدالله بابتسامة قبل أن يعود علاء الدين ويقدم شكره.

ويذكر أن ذلك جاء خلال احتفال القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية، الأربعاء، بمناسبة الذكرى الأولى لمئوية تأسيس الدولة الأردنية الذي أقيم في ميدان الراية بالديوان الملكي الهاشمي.