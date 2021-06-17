كيف سبقت تركيا مصر عسكريا في قائمة 2021 لأكبر جيوش المنطقة؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – نرصد لكم في هذا التقرير قائمة بأكبر 5 جيوش في المنطقة وفق أحدث إحصائية أوردها موقع "غلوبال فاير باور" العالمي المختص بالشأن العسكري للدول لعام 2021.

ووفق التصنيفات الجديدة باتت تركيا تتفوق عسكرياً على كل من مصر وإيران والسعودية وإسرائيل، حيث تراجع تصنيف مصر إلى المركز الثاني بعدما كان يحتل المركز الأول في المنطقة في قائمة العام 2020.

وفي هذا الصدد سنتطرق للعناصر والجوانب التي تقدمت فيها تركيا على مصر وفق "غلوبال فاير باور" الذي يستخدم من أجل تحديد مؤشر القوة لكل دولة 50 عاملا خاصا، منها القوة العسكرية والاقتصادية واللوجستية والجغرافية.

وبحسب الموقع تركزت قوة الجيش التركي في القوات البرية التي بلغ مجمل تعدادها 895 ألف جندي من بينهم 355 ألف جندي فاعل وسلاح الدبابات، ووفقاً للبيانات الجديدة يمتلك الجيش التركي قرابة 3045 دبابة وكذلك سلاح الجو الذي أصبح في المرتبة الأولى على صعيد المنطقة بامتلاكه 1056 طائرة حربية متنوعة في تقدم بسيط في هذا الجانب على سلاح الجو المصري الذي حل بالمركز الثاني بامتلاكه 1053 طائرة حربية متنوعة.

ويبدو أن تقدم تركيا على صعيد أعداد الطائرات الحربية لعب دورًا في تصنيف جيشها المتقدم، كما لعب بشكل ملحوظ تراجع تصنيف سلاح الدبابات لدى الجيش المصري إلى المرتبة 6 عالمياً بعدما كان في المرتبة 4 عالمياً خلال العام الماضي دورًا أيضًا، ووفقاً للبيانات الجديدة يمتلك الجيش المصري قرابة 3735 دبابة، لكنه لايزال في الصدارة من حيث عدد الدبابات.

وأظهر مؤشر القوة، تفوق الجيش التركي أيضاً على الجيشين الإيراني الذي جاء في المركز الثالث والإسرائيلي الذي حل في المركز الخامس، إذ حافظ الجيش الإيراني على تصنيفه 14 كقوة عالمية وإقليمية، وبقي متقدماً على كل من السعودية وإسرائيل وفقاً لـ"غلوبال فاير باور".

كما حافظ الجيش السعودي على تصنيفه الذي احتل المركز 17 عالمياً و4 إقليمياً في قائمة هذا العام، متقدماً على إسرائيل التي جاء تصنيفها في المركز 20 عالمياً و5 إقليمياً وفق آخر إحصائية لعام 2021.

وننوه هنا إلى أن مستوى التطور التكنولوجي والحداثة يلعبان دوراً كبيراً في تحديد قدرات الجيوش، وليس العدد فقط.