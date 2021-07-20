شاهد.. آثار انفجار سوق الوحيلات في مدينة الصدر العراقية عشية العيد

فيديو يظهر آثار الانفجار الذي استهدف مدينة الصدر، الاثنين، قبل يوم العيد، حيث دان الرئيس العراقي، برهم صالح، الحادثة، متوعدا في تغريدة له على حسابه في موقع تويتر بـ"اقتلاع الإرهاب".

ولقي ما لا يقل عن 27 شخصا مصرعهم وأصيب 32 آخرون في الانفجار، حسبما قال مسؤولو الصحة والأمن لشبكة CNN، الثلاثاء.

وقال مسؤولون إن أطفالا ونساء كانوا من بين القتلى والجرحى في الانفجار الذي وقع في سوق الوحيلات في مدينة الصدر.

وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية، أو ما يعرف إعلاميًا بـ “داعش“، مسؤوليته عن الحادثة في بيان صدر يوم الاثنين بعد ساعات من وقوع الانفجار، قائلا إنه نفذه انتحاري يرتدي سترة ناسفة. ولم تقدم الجماعة الإرهابية أي دليل يدعم هذه المزاعم.