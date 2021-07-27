هل يعتبر البيت الأبيض ما حدث في تونس انقلابًا؟ شاهد رد ساكي

قالت المتحدثة الإعلامية باسم البيت الأبيض، جين ساكي، عند سؤالها عما إن كان البيت الأبيض يعتبر ما حدث في تونس انقلابًا، إنهم "قلقون حيال ما يحدث في تونس"، مشيرة إلى أن الأمر يأتي بالتزامن "مع سعي الحكومة التونسية إلى إحداث استقرار في اقتصادها ومكافحة تزايد أعداد الإصابة بكوفيد - 19 وتحسين مستوى الحياة لكل التونسيين".

وأشارت ساكي إلى أن هناك تواصل على مستوى رفيع من قبل البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية مع القادة في تونس "لمعرفة المزيد عن الوضع والحث على الهدوء ودعم الجهود التونسية للمضي قدمًا ضمن المبادئ الديمقراطية".

واستطردت ساكي بالقول "كان هناك الكثير من التطورات حتى في الـ24 ساعة الأخير. تحديد ما إن كان هناك انقلاب هو تحديد قانوني، وسننظر إلى وزارة الخارجية لإجراء تحليل قانوني قبل أن نحدد الأمر".