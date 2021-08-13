في 13 أغسطس/ آب عام 2020، فتح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الباب أمام سلسلة من اتفاقيات التطبيع بين إسرائيل والدول العربية، بدأت بإعلانه عن "اتفاق تاريخي" بين إسرائيل والإمارات، ليتبعها بعد ذلك البحرين والسودان والمغرب، وفي هذا الفيديو نرصد أبرز المحطات التي شهدها تطبيع العلاقات بين إسرائيل والدول العربية الأربعة على مدار عام.

2020

13 أغسطس: ترامب يعلن عن "اتفاق سلام تاريخي" بين الإمارات وإسرائيل، وبيان مشترك يؤكد الاتفاق على "تطبيع كامل" للعلاقات

29 أغسطس: رئيس الإمارات يصدر مرسومًا بقانون بإلغاء قانون مقاطعة إسرائيل والعقوبات المترتبة عليه

31 أغسطس: أول رحلة جوية تجارية تصل من تل أبيب إلى أبوظبي عبر أجواء السعودية وعلى متنها جاريد كوشنر صهر ترامب

11 سبتمبر: ترامب يعلن عن اتفاق لتطبيع العلاقات بين البحرين وإسرائيل

15 سبتمبر: الإمارات والبحرين توقعان اتفاقيات التطبيع مع إسرائيل في البيت الأبيض

20 أكتوبر: إسرائيل والإمارات توقعان اتفاقية لإعفاء مواطنيهما من تأشيرات الدخول المسبقة

23 أكتوبر: ترامب يعلن اتفاق السودان وإسرائيل على تطبيع العلاقات بينهما

22 نوفمبر: وزير إسرائيلي يعلن عن عقد اجتماع بين نتنياهو ومحمد بن سلمان في نيوم.. والسعودية تنفي

10 ديسمبر: ترامب يعلن اتفاق المغرب وإسرائيل على تطبيع العلاقات بينهما

2021

6 يناير: السودان يوقع رسميًا اتفاق تطبيع العلاقات مع إسرائيل

11 مارس: الإمارات تعلن عن إنشاء صندوق للاستثمار في إسرائيل بـ10 مليارات دولار

29 يونيو: وزير الخارجية الإسرائيلي يفتتح سفارة بلاده في أبوظبي بأول زيارة من نوعها

14 يوليو: الإمارات تفتتح سفارتها رسميا في تل أبيب

12 أغسطس: وزير الخارجية الإسرائيلي يفتتح ممثلية دبلوماسية خلال زيارة للمغرب ويعلن الاتفاق على فتح سفارتين