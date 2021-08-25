في 70 ثانية.. كل ما تود معرفته عن قطع الجزائر العلاقات مع المغرب

أعلن وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب، اعتبارًا من الثلاثاء، وفيما يلي نستعرض لكم أهم الأحداث التي لحقت هذا الإعلان.
- أعلن وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب، اعتبارًا من الثلاثاء، بسبب ما وصفها بـ"أفعال عدائية متواصلة".
- وأضاف أن "قطع العلاقات الدبلوماسية لا يعني بأي شكل من الأشكال أن يتضرر المواطنون الجزائريون المقيمون بالمغرب والمغاربة المقيمون بالجزائر من هذا القرار".
- من جانبه، رد المغرب، مساء الثلاثاء، على إعلان الجزائر واصفًا ذلك بـ"القرار غير المبرر". وقال المغرب إنه قرار "أحادي الجانب" لكنه "متوقع، بالنظر إلى منطق التصعيد الذي تم رصده خلال الأسابيع الأخيرة".
- غداة الإعلان، دعت الممكلة العربية السعودية إلى عودة العلاقات بين المغرب والجزائر، وأكدت السعودية ضرورة تغليب الحوار والدبلوماسية لحل المسائل الخلافية و"فتح صفحة جديدة".