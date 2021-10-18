لبنان.. آمال المواطنين بالتغيير تتلاشى وشبح الحرب الأهلية يعود

قبل عامين، نزل مئات الآلاف من اللبنانيين إلى الشوارع احتجاجا على الطبقة السياسية الحاكمة منذ الحرب الأهلية وسط اتهامات بالفساد والإهمال وخدمة وحماية نفسها فقط وترك البلاد في حالة ركود.

تلاشى الأمل بالتغيير مع سحق البلاد بسبب الانهيار الاقتصادي التاريخي، وجائحة كورونا، وانفجار مرفأ بيروت، والاشتباكات الأخيرة في بيروت التي ذكرت بالحرب الأهلية اللبنانية.

وكان بن ويدمان كبير المراسلين الدوليين في CNN حاضرًا عندما بدأت، وعاد ليشهد إحياء ذكرى هزيلة للثورة التي كان من الممكن أن تكون تغييرًا وفي التقرير المزيد من التفاصيل.