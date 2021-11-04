شاهد لحظة تشييع جثمان الفنان السوري صباح فخري

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- شيّع جثمان الفنّان السوري صباح فخري صباح الخميس، من المشفى الذي فارق فيه الحياة بدمشق الثلاثاء الماضي، عن عمر 88 عاماً.

وحمل نعشه على أكتاف حرس الشرف في مراسم رسمية بحضور وزير شؤون رئاسة الجمهورية منصور عزام، ووزيرة الثقافة لبنانة مشوح، ووزير والإعلام بطرس حلاق.

وحرص جمع من الفنّانين السوريين على توديع أيقونة الطرب العربي الأصيل في رحلته الأخيرة إلى مسقط رأسه؛ دريد لحام، منى واصف، سلاف فواخرجي، عباس النوري، سلمى المصري، نادين خوري، وائل رمضان، مصطفى الخاني، فاديا خطاب، وعبد الفتاح مزين، والمطربين شادي جميل، وعصمت رشيد، صفوان العابد، ليندا بيطار، وفنانون كثر آخرون.

واستقبل أهالي حلب جثمان الراحل صباح فخري عند مدخل المدينة، التي أطلقت مآذنها آذان العصر بصوته، وصلى على جثمانه مفتي الجمهورية العربية السورية أحمد بدر الدين الحسون.

واحتشد الحلبيون لوداع أيقونتهم على طول الطريق الذي سلكه موكب الجثمان إلى "المقبرة الحديثة" التي وارى ترابها "ًصنّاجة العرب"، بعد أن ملء الدنيا وشغل الناس، وكان ملء السمع والبصر.