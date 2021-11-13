قُتل عدد من المتظاهرين برصاص القوات العسكرية السودانية خلال مسيرات احتجاجية في عدة مدن سودانية، بحسب بيان اللجنة المركزية لأطباء السودان، يوم السبت.

كما أفادت لجنة تنسيق المجتمع المدني بأنه تم الإبلاغ عن “إصابات عديدة من الذخيرة الحية ووحشية الجيش” في أنحاء العاصمة السودانية الخرطوم، مشيرة إلى أن هناك صعوبات في نقل المتظاهرين المصابين إلى المستشفى.

وخرج المتظاهرون إلى شوارع مدن السودان في مسيرة ضد الحكم العسكري، بعد إعلان اللواء عبد الفتاح البرهان، قائد القوات المسلحة السودانية، عن تشكيل مجلس سيادي حاكم جديد يوم الخميس الماضي، فيما دعت الجماعات المناصرة للديمقراطية إلى مسيرة “المليون رجل” يوم السبت ضد تقويض الديمقراطية.