لقد كان تطورًا مذهلاً، مستشار الأمن الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة في أنقرة هذا الصيف للاجتماع مع الرئيس التركي. ما حدث بعد ذلك كان أكثر إذهالًا، مكالمة هاتفية بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد.

ووصف مسؤول إماراتي بارز الاتصال على أنه "إيجابية ووديي، يستند إلى مرحلة جديدة تسعى فيها الإمارات إلى بناء الجسور وتعظيم القواسم والعمل معًا مع الأصدقاء والأشقاء لضمان عقود مقبلة من الاستقرار الإقليمي".

هذا الأسبوع، يجتمع الزعيمان للمرة الأولى منذ سنوات، ونستعرض لكم في هذا الفيديو سبب أهمية هذا اللقاء ونسلط الضوء على العلاقة بين البلدين.