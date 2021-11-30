أظهرت مقاطع فيديو نشرتها مجموعات ناشطة، إطلاق الغاز المسيل للدموع على حشود متجمعة في الخرطوم يوم الثلاثاء في أحدث جولة من سلسلة مظاهرات مستمرة ضد الاتفاق السياسي المبرم بين القادة العسكريين ورئيس الوزراء المدني عبد الله حمدوك الأسبوع الماضي.

وقد دعت مجموعات ناشطة المتظاهرين إلى التجمع لمواصلة الضغط على القوات العسكرية وحمدوك الذي أبرم صفقة بعد شهر من إقالته من منصبه.

ودعا تجمع المهنيين السودانيين، في بيان تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يوم الاثنين، الجماهير والقوى الثورية والعمال إلى المشاركة في احتجاجات 30 نوفمبر، مؤكدا أن "احتلال الشوارع هو الرد الواضح على هراء الانقلابيين".