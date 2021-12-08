ألقت الشرطة الفرنسية القبض على مواطن سعودي في مطار باريس الدولي، صباح الثلاثاء، قبل أن يتمكن من الصعود على متن طائرة متجهة إلى الرياض.

وقالت الإذاعة الفرنسية، RTO، إن اسم الرجل خالد عايد العتيبي، وهذا الاسم ظهر في قوائم عقوبات متعددة.

وتعتقد الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وعددًا من الدول الأوروبية أن الشخص الذي يحمل هذا الاسم عضو في المجموعة من 15 رجلًا التي فككت أطراف الإعلامي السعودي جمال خاشقجي، في أكتوبر 2018.

ولم تؤكد محكمة باريس بعد ما إن كان الرجل المعتقل هو نفسه الموجود على قائمة العقوبات. كما أن مسؤولًا سعوديًا بارزًا قال لـCNN إنهم يعتقدون أن هذه قضية هوية خاطئة.

الرجل الذي لا يزال معتقلًا يبلغ من العمر 33 عامًا، أمر أكدته الشرطة لـCNN، وهو نفس عمر العتيبي الموجود على قائمة العقوبات.